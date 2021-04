Premio Strega: per la prima volta la cinquina sarà proclamata a Benevento / Adnkronos (2) (Di giovedì 1 aprile 2021) (Adnkronos) – “Desidero ringraziare il Comune di Benevento per la disponibilità a organizzare nella nostra città l’importante tappa della selezione dei finalisti al Premio Strega. è una manifestazione molto sentita da noi e da tutta la cittadinanza, con cui esiste un evidente e profondo legame storico e culturale. Un grazie anche alla Fondazione Bellonci, perché ha saputo dare luogo a un bellissimo evento, reagendo in modo proattivo alle difficoltà causate dalla pandemia”, ha detto Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento.Le votazioni per via telematica si terranno dalle ore 10 di lunedì 17 maggio e termineranno con lo scrutinio che si terrà presso il Teatro Romano di Benevento la sera del 10 giugno. I 12 libri candidati saranno votati da una giuria ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 aprile 2021) () – “Desidero ringraziare il Comune diper la disponibilità a organizzare nella nostra città l’importante tappa della selezione dei finalisti al. è una manifestazione molto sentita da noi e da tutta la cittadinanza, con cui esiste un evidente e profondo legame storico e culturale. Un grazie anche alla Fondazione Bellonci, perché ha saputo dare luogo a un bellissimo evento, reagendo in modo proattivo alle difficoltà causate dalla pandemia”, ha detto Giuseppe D’Avino, presidente diAlberti.Le votazioni per via telematica si terranno dalle ore 10 di lunedì 17 maggio e termineranno con lo scrutinio che si terrà presso il Teatro Romano dila sera del 10 giugno. I 12 libri candidati saranno votati da una giuria ...

