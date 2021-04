Pm, da estratti conto attese risposte su 2,5 mln Fontana (Di giovedì 1 aprile 2021) Con la rogatoria, inoltrata ieri in Svizzera, la Procura di Milano chiede di avere accesso, in particolare, agli estratti conto del rapporto bancario, aperto all'Ubs di Lugano nel 2005 con una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Con la rogatoria, inoltrata ieri in Svizzera, la Procura di Milano chiede di avere accesso, in particolare, aglidel rapporto bancario, aperto all'Ubs di Lugano nel 2005 con una ...

Advertising

giornaleradiofm : Pm, da estratti conto attese risposte su 2,5 mln Fontana: (ANSA) - MILANO, 01 APR - Con la rogatoria, inoltrata ier… - LA90230957 : @BlackEagle1967 @Artibani1 E allora io che faccio? Lavoro in banca, 4 figli e il mutuo che per giunta pago alla ban… - iconanews : Pm, da estratti conto attese risposte su 2,5 mln Fontana - blelvilli : @INPS_it Regolarizzare i versamenti MANCANTI fatti dalle'aziende ai lavoratori in cassaintegrazione,ancora non reg… - tartar10001 : @ioTatinoeArgo almeno quello ?? Quando il commercialista ti chiede gli estratti conto per la contabilità il panico ?? -