Pesce d’Aprile | cos’è e quando è nata la tradizione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi primo Aprile, come di consueto ogni anno, bisognerà tenere gli occhi ben aperti, più del solito… Come molti sanno infatti, in questo giorno arriva sempre qualche scherzo, il cosiddetto, piccolo o grande che sia, a turbare la serenità di tanta gente. Ma quanto ne sappiamo davvero di questa? Vediamo oggi dove enasce, ma soprattutto come si è diffusa nel corso dei decenni. Le origini delsenti gridare “!” puoi star certo di aver subito una bella beffa, piccola o grande che sia, ma che soprattutto sia il primo di Aprile. In questo giorno infatti lavuole che si organizzino degli scherzi, o meglio degli inganni, alle persone care e ...