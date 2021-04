Omotransfobia, Zan (Pd): “La Lega non può tenere in ostaggio una Commissione e bloccare l’iter della mia legge. È indegno e inaccettabile” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Ddl Zan? Siamo fermi perché il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari, che è della Lega, ha deciso arbitrariamente di non convocare più l’ufficio di presidenza, cioè il luogo deputato a programmare i lavori della Commissione. Non è accettabile che il presidente di una Commissione continui a bloccare i lavori perché lui pensa che questa legge non si debba fare o sia divisiva”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dal deputato del Pd Alessandro Zan, primo firmatario del disegno di legge sulla Omotransfobia, approvata dalla Camera e ora ferma in Commissione Giustizia del Senato. Il parlamentare spiega: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Ddl Zan? Siamo fermi perché il presidenteGiustizia del Senato, Andrea Ostellari, che è, ha deciso arbitrariamente di non convocare più l’ufficio di presidenza, cioè il luogo deputato a programmare i lavori. Non è accettabile che il presidente di unacontinui ai lavori perché lui pensa che questanon si debba fare o sia divisiva”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dal deputato del Pd Alessandro Zan, primo firmatario del disegno disulla, approvata dalla Camera e ora ferma inGiustizia del Senato. Il parlamentare spiega: ...

