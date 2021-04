Nuoto | Alessandro Miressi sfiora la qualificazione per Tokyo nei 100 sl | bene Ceccon 2°

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 aprile 2021) I 100 stile libero sorridono adnella vasca di Riccione, sede degli Assoluti 2021 di. Nella competizione che assegna i pass alle Olimpiadi di2020, il piemontese andava in caccia del 48?2 (tempo limite) per qualificarsi. Purtroppo per lui questo riscontro non è arrivato e il 48?34 lascia un po’ di rammarico. Una gara vinta, comunque, a precedere Thomas(48?50, autore del personale su questa distanza) e Manuel Frigo (48?83). Da sottolineare i quattro atleti sotto i 49?, visto il 48?92 di Lorenzo Zazzeri, vincitore dei 50 stile libero in questa manifestazione. Delude Santo Condorelli (settimo) che in 49?15, dopo una prima vasca da 22?79, è letteralmente crollato nell’ultima parte. Per l’atleta delle Fiamme Oro va rimarcata una condizione fisica non perfetta per via ...