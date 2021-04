Niente carcere per gli ultrasettantenni. La Consulta fa cadere un altro tabù. Il beneficio concesso anche ai condannati recidivi (Di giovedì 1 aprile 2021) Arresti domiciliari anche ai criminali incalliti se sono anziani. L’importante è che non siano mafiosi o terroristi. A stabilirlo, allargando le maglie dei benefici ai condannati, è stata la Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 56, depositata ieri dal giudice costituzionale Francesco Viganò, giurista e professore universitario, scelto dal Presidente Sergio Mattarella nel 2018 per sostituire alla Consulta l’ex presidente Paolo Grossi, è stato dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di accedere alla detenzione domiciliare stabilito per gli ultrasettantenni condannati con l’aggravante della recidiva. Eliminata dunque la preclusione assoluta stabilita dall’ordinamento penitenziario nei confronti degli over 70 recidivi appunto. La magistratura di sorveglianza dovrà a questo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Arresti domiciliariai criminali incalliti se sono anziani. L’importante è che non siano mafiosi o terroristi. A stabilirlo, allargando le maglie dei benefici ai, è stata la Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 56, depositata ieri dal giudice costituzionale Francesco Viganò, giurista e professore universitario, scelto dal Presidente Sergio Mattarella nel 2018 per sostituire allal’ex presidente Paolo Grossi, è stato dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di accedere alla detenzione domiciliare stabilito per glicon l’aggravante della recidiva. Eliminata dunque la preclusione assoluta stabilita dall’ordinamento penitenziario nei confronti degli over 70appunto. La magistratura di sorveglianza dovrà a questo ...

