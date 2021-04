Napoli, l’intervista che fa deflagrare il centrodestra (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Non mi parli delle beghe locali, eh! Anche perchè ho pochissimi minuti: col mio lavoro giro il mondo. Sono una persona concreta. Pragmatica. Se dobbiamo parlare, parliamo di Napoli”. Affare fatto con Stanislao Lanzotti, coordinatore cittadino di Forza Italia. Parliamo di cose concrete: Napoli ha 5 miliardi di debito. Che facciamo? “Quello che dico da 10 anni, quando i debiti ammontavano a 1, massimo 2 miliardi: una legge speciale per Napoli”. Non lo dica ai suoi alleati della Lega: Severino Nappi ha detto che questa non è una via d’uscita. Anzi: è puro, inutile assistenzialismo. “Nappi deve capire che Napoli ha gli stessi diritti del resto d’Italia”. Il centrodestra, però, così va a farsi friggere… “E’ una questione di dignità, di fare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Non mi parli delle beghe locali, eh! Anche perchè ho pochissimi minuti: col mio lavoro giro il mondo. Sono una persona concreta. Pragmatica. Se dobbiamo parlare, parliamo di”. Affare fatto con Stanislao Lanzotti, coordinatore cittadino di Forza Italia. Parliamo di cose concrete:ha 5 miliardi di debito. Che facciamo? “Quello che dico da 10 anni, quando i debiti ammontavano a 1, massimo 2 miliardi: una legge speciale per”. Non lo dica ai suoi alleati della Lega: Severino Nappi ha detto che questa non è una via d’uscita. Anzi: è puro, inutile assistenzialismo. “Nappi deve capire cheha gli stessi diritti del resto d’Italia”. Il, però, così va a farsi friggere… “E’ una questione di dignità, di fare ...

