Morata deve convincere la Juve a tenerlo (Di giovedì 1 aprile 2021) In una stagione complicata come quella bianconera in molti non sono stati all’altezza del compito assegnatogli dalla società. Uno di questi è stato sicuramente Alvaro Morata, che tra alti e bassi finora non ha soddisfatto a pieno la dirigenza bianconera. Infatti se vuole restare in bianconero , e per questo il finale di stagione sarà decisivo per lo spagnolo. COSA deve FARE LA Juve PER TENERE Morata? La stagione dei bianconeri è stata finora al di sotto delle aspettative, con la prematura uscita dalla Champions League e la probabile cessione dello Scudetto che non erano sicuramente gli obiettivi prefissati dal club a inizio stagione. Uno dei problemi è stato anche Alvaro Morata, che dopo un buon inizio non ha mantenuto le aspettative. Infatti l’attaccante spagnolo è stato molto a lungo assente e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) In una stagione complicata come quella bianconera in molti non sono stati all’altezza del compito assegnatogli dalla società. Uno di questi è stato sicuramente Alvaro, che tra alti e bassi finora non ha soddisfatto a pieno la dirigenza bianconera. Infatti se vuole restare in bianconero , e per questo il finale di stagione sarà decisivo per lo spagnolo. COSAFARE LAPER TENERE? La stagione dei bianconeri è stata finora al di sotto delle aspettative, con la prematura uscita dalla Champions League e la probabile cessione dello Scudetto che non erano sicuramente gli obiettivi prefissati dal club a inizio stagione. Uno dei problemi è stato anche Alvaro, che dopo un buon inizio non ha mantenuto le aspettative. Infatti l’attaccante spagnolo è stato molto a lungo assente e ...

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Tuttosport: 'Juve, niente riscatto per Morata. Deve convincere Pirlo a rinnovare il prestito' - TuttoMercatoWeb : Tuttosport: 'Juve, niente riscatto per Morata. Deve convincere Pirlo a rinnovare il prestito' - Gobbovero0 : @forumJuventus D'accordo con cuadrado, anche perché contro squadre contro il Benevento ti può allenare chiunque anc… - NovaraFabiano : @juanito1897 Bene però Morata deve restare! - Antonin30880485 : @antosalatino Morata o no tanto parte Dybala e deve arrivare un grande attaccante altrimenti è inutile fare ridere -