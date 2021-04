Milan, la carica di Bennacer: «Non giochiamo per arrivare secondi o terzi» (Di giovedì 1 aprile 2021) Ismael Bennacer crede nello scudetto e suona la carica per il finale di stagione Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. E in una breve anteprima, l’algerino ha suonato la carica in vista della corsa scudetto. «Ci mancano dieci partite, noi non giochiamo per arrivare secondi o terzi ma per vincerlo questo Scudetto. Diamo oltre il 100% per rendere felici i tifosi del Milan. Stagione maledetta? Da ogni situazione si apprende qualcosa, io anche nei giorni in cui ero infortunato ho ragionato e lavorato con positività per tornare al meglio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Ismaelcrede nello scudetto e suona laper il finale di stagione Ismael, centrocampista del, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. E in una breve anteprima, l’algerino ha suonato lain vista della corsa scudetto. «Ci mancano dieci partite, noi nonperma per vincerlo questo Scudetto. Diamo oltre il 100% per rendere felici i tifosi del. Stagione maledetta? Da ogni situazione si apprende qualcosa, io anche nei giorni in cui ero infortunato ho ragionato e lavorato con positività per tornare al meglio». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

CCokina12 : RT @acmilanyouth: ???'Non siamo inferiori a nessuno' Ai microfoni di Milan TV, Marco Frigerio suona la carica in vista di #AtalantaMilan #Mi… - el_sebastian3 : RT @acmilanyouth: ???'Non siamo inferiori a nessuno' Ai microfoni di Milan TV, Marco Frigerio suona la carica in vista di #AtalantaMilan #Mi… - TOSADORIDANIELA : RT @acmilanyouth: ???'Non siamo inferiori a nessuno' Ai microfoni di Milan TV, Marco Frigerio suona la carica in vista di #AtalantaMilan #Mi… - Giacomobacci2 : RT @acmilanyouth: ???'Non siamo inferiori a nessuno' Ai microfoni di Milan TV, Marco Frigerio suona la carica in vista di #AtalantaMilan #Mi… - acmilanyouth : ???'Non siamo inferiori a nessuno' Ai microfoni di Milan TV, Marco Frigerio suona la carica in vista di… -