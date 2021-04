LIVE Trento-Civitanova 0-2, Playoff volley in DIRETTA: livello stellare, ma la Lube è a un set dalla vittoria! (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 Ancora un ace di Simon, Lorenzetti è costretto a chiamare time-out. Solo Abdel Aziz e Simon hanno messo giù più di quindici ace. 1-4 Ancora un servizio vincente di Simon, mamma mia. 1-3 Ace di Simon su Micheletto, la Lube prova a prendere immediatamente il largo. 1-2 Difesa paurosa di Balaso, poi ci pensa Rychlicki in attacco. 1-1 Mani-out di Abdel Aziz da posto due. 0-1 Si riparte con un errore in attacco di Lucarelli. 23-25 Primo tempo pauroso di Simon, che non ha sbagliato un pallone e porta i suoi sul 2-0. 23-24 Mani-out di Lucarelli da posto quattro. 22-24 Passa questa volta in diagonale Juantorena, che regala due-set point alla Lube. 22-23 Murone di Sosa Sierra su Juantorena. 21-23 Primo tempo di Podrascanin, Trento è tornata a giocare, ma c’è tanto ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-5 Ancora un ace di Simon, Lorenzetti è costretto a chiamare time-out. Solo Abdel Aziz e Simon hanno messo giù più di quindici ace. 1-4 Ancora un servizio vincente di Simon, mamma mia. 1-3 Ace di Simon su Micheletto, laprova a prendere immediatamente il largo. 1-2 Difesa paurosa di Balaso, poi ci pensa Rychlicki in attacco. 1-1 Mani-out di Abdel Aziz da posto due. 0-1 Si riparte con un errore in attacco di Lucarelli. 23-25 Primo tempo pauroso di Simon, che non ha sbagliato un pallone e porta i suoi sul 2-0. 23-24 Mani-out di Lucarelli da posto quattro. 22-24 Passa questa volta in diagonale Juantorena, che regala due-set point alla. 22-23 Murone di Sosa Sierra su Juantorena. 21-23 Primo tempo di Podrascanin,è tornata a giocare, ma c’è tanto ...

Advertising

trentinovolley : ???? | GALLERY LIVE Le immagini della partita in corso di svolgimento dalla#BLMGroupArena di #Trento (???… - zazoomblog : LIVE Trento-Civitanova 0-1 (23-25 12-16) gara-2 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA -… - 3KiB3 : RT @trentinovolley: ???? | GALLERY LIVE Le immagini della partita in corso di svolgimento dalla#BLMGroupArena di #Trento (??? @PHOTOTRABALZA… - zazoomblog : LIVE Trento-Civitanova 0-1 (23-25 0-0) gara-2 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA -… - trentinovolley : ???? | GALLERY LIVE Le immagini della partita in corso di svolgimento dalla#BLMGroupArena di #Trento (???… -