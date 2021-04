LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: si parte subito con Detti e Paltrinieri negli 800 sl! (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I TEMPI DI QUALIFICAZIONE PER LE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 17.21 Si partirà subito col botto con gli 800 sl maschili: in gara Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri. 17.18 Il programma delle finali di oggi: 17:30 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie 17:41 DONNE 800 m Stile Libero – Serie 17:52 UOMINI 200 m Dorso – Finale 17:57 DONNE 200 m Rana – Finale 18:08 UOMINI 200 m Farfalla – Finale 18:13 DONNE 100 m Stile Libero – Finale 18:30 UOMINI 100 m Stile Libero – Finale 18:40 DONNE 200 m Farfalla – Finale 18:50 UOMINI 100 m Rana – Finale 18:55 DONNE 100 m Dorso – Finale 17.15 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 17.30 scatteranno le finali degli Assoluti di Nuoto di Riccione. IL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DEL ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI TEMPI DI QUALIFICAZIONE PER LE OLIMPIADI DI TOKYO17.21 Si partiràcol botto con gli 800 sl maschili: in gara Gabrielee Gregorio. 17.18 Il programma delle finali di oggi: 17:30 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie 17:41 DONNE 800 m Stile Libero – Serie 17:52 UOMINI 200 m Dorso – Finale 17:57 DONNE 200 m Rana – Finale 18:08 UOMINI 200 m Farfalla – Finale 18:13 DONNE 100 m Stile Libero – Finale 18:30 UOMINI 100 m Stile Libero – Finale 18:40 DONNE 200 m Farfalla – Finale 18:50 UOMINI 100 m Rana – Finale 18:55 DONNE 100 m Dorso – Finale 17.15 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 17.30 scatteranno le finali deglididi Riccione. IL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DEL ...

