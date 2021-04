LG, ormai imminente l’addio al settore degli smartphone? (Di giovedì 1 aprile 2021) Ultimamente si è parlato molto della volontà di LG di vendere la propria divisione mobile e, dopo aver fallito ben due presunti tentativi di vendita nelle ultime settimane, sembra che la fine delle attività per la sezione stia per giungere inevitabile. Secondo alcuni rumor l’azienda potrebbe annunciare la propria uscita dal mercato già la prossima settimana, abbandonando i propri prodotti ad un triste destino. Se le voci circolate in rete si dovessero rivelare corrette, LG Mobile Communications (MC) potrebbe smettere di esistere davvero molto presto. Ovviamente è giusto sottolineare che a queste indiscrezioni va dato il giusto peso, in quanto non si tratta di notizie ufficiali ma di rumor che, per quanto provenienti da una fonte affidabile, sono sempre da prendere come tali. LG fino a questo momento ha sempre negato che stia pensando di chiudere la propria divisione dedicata agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Ultimamente si è parlato molto della volontà di LG di vendere la propria divisione mobile e, dopo aver fallito ben due presunti tentativi di vendita nelle ultime settimane, sembra che la fine delle attività per la sezione stia per giungere inevitabile. Secondo alcuni rumor l’azienda potrebbe annunciare la propria uscita dal mercato già la prossima settimana, abbandonando i propri prodotti ad un triste destino. Se le voci circolate in rete si dovessero rivelare corrette, LG Mobile Communications (MC) potrebbe smettere di esistere davvero molto presto. Ovviamente è giusto sottolineare che a queste indiscrezioni va dato il giusto peso, in quanto non si tratta di notizie ufficiali ma di rumor che, per quanto provenienti da una fonte affidabile, sono sempre da prendere come tali. LG fino a questo momento ha sempre negato che stia pensando di chiudere la propria divisione dedicata agli ...

