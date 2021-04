Letta e “Terminator” incaricato a gestire le correnti PD: il pesce d’aprile del segretario (Di giovedì 1 aprile 2021) Enrico Letta passa alle maniere forti e chiama Arnold Schwarzenegger come incaricato speciale per i rapporti con le correnti. Si tratta ovviamente di un simpatico pesce d’aprile del segretario del Partito Democratico che però fa capire bene il clima che si respira nel PD: e infatti qualcuno commenta: “Tu scherzi, ma per disciplinare Marcucci, Lottucci e Franceschinucci ci vuole davvero Terminator…” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Letta (@enricoLetta) E la risposta di Marcucci non si è fatta attendere troppo: “Avrei preferito Wallace di Braveheart ai rapporti con le correnti”. ha scherzato a sua volta su Twitter l’ex capogruppo Pd al Senato: “Temo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Enricopassa alle maniere forti e chiama Arnold Schwarzenegger comespeciale per i rapporti con le. Si tratta ovviamente di un simpaticodeldel Partito Democratico che però fa capire bene il clima che si respira nel PD: e infatti qualcuno commenta: “Tu scherzi, ma per disciplinare Marcucci, Lottucci e Franceschinucci ci vuole davvero…” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico(@enrico) E la risposta di Marcucci non si è fatta attendere troppo: “Avrei preferito Wallace di Braveheart ai rapporti con le”. ha scherzato a sua volta su Twitter l’ex capogruppo Pd al Senato: “Temo ...

Advertising

amazingvids3 : RT @gaetanomarano: ma a che serve #Schwarzenegger nel #PD? non avevano già nominato #Letta per diventare il #Terminator del partito? - Muscoli_info : RT @gaetanomarano: ma a che serve #Schwarzenegger nel #PD? non avevano già nominato #Letta per diventare il #Terminator del partito? - gaetanomarano : ma a che serve #Schwarzenegger nel #PD? non avevano già nominato #Letta per diventare il #Terminator del partito? -