Lazio, l'ultimo saluto a Guerini: 'Ciao Daniel' (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA - Un religioso silenzio accompagna l'ultimo saluto a Daniel Guerini . Il giovane calciatore della Lazio Primavera è rimasto vittima di un incidente stradale una settimana fa. Oggi i funerali alla ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA - Un religioso silenzio accompagna l'. Il giovane calciatore dellaPrimavera è rimasto vittima di un incidente stradale una settimana fa. Oggi i funerali alla ...

Advertising

nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - sportli26181512 : Lazio, l'ultimo saluto a Guerini: 'Ciao Daniel': Alla chiesa San Giovanni Bosco di Roma presenti i tifosi, la prima… - LALAZIOMIA : I funerali di Daniel Guerini: società, compagni e tifosi per l’ultimo saluto. Presente anche Cairo – FOTO… - Gianluc21212259 : RT @TuttoMercatoWeb: ? Momenti toccanti al funerale di #Guerini: una delegazione della prima squadra e tutta la Primavera della #Lazio per… - Alemilanista86 : RT @TuttoMercatoWeb: ? Momenti toccanti al funerale di #Guerini: una delegazione della prima squadra e tutta la Primavera della #Lazio per… -