L'assegno unico per ogni figlio a carico è legge: a chi spetta e come calcolare gli importi (Di giovedì 1 aprile 2021) L'assegno unico universale per figli è legge. Dopo il via libera dato all'unanimità dalla Camera nel luglio 2020, anche il Senato si è espresso a favore alla misura, con 227 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti, portando così all'approvazione in via definitiva il disegno di legge. L'intervento di sostegno, stando a quanto riferito dal presidente del Consiglio, Mario Draghi dovrebbe entrare in vigore già dal prossimo luglio 2021. L'assegno sarà mensile e potrà valere fino a 250 euro per ogni figlio/a a carico. Tutto varierà in base all'età del soggetto a carico e al reddito del nucleo familiare. Per sostenere la misura il Governo ha stanziato 3 miliardi per l'anno 2021 e 5,5 miliardi per il 2022. Secondo le stime dell'Istat i ...

