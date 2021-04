Lamberti a Vezzali | “Per lo sport azioni strutturali | non elemosine”

Leggi su funweek

(Di giovedì 1 aprile 2021) “Fermi per sei mesi continuativi e non sappiamo cosa accadrà a maggio ma la vedo male. Molti gestori di impiantiivi falliranno, la situazione è drammatica”. Lo dice all’Adnkronos Giorgio, primo oro mondiale del nuoto italiano e ultimamente tornato suo malgrado all’attenzione delle cronache per il suo ricovero in reparto subintensivo dopo aver contratto il Covid. “Ora sto meglio -fa sapere-, ma faccio due passi e ho il fiatone. Ci metterò mesi a uscirne”.fa un appello rivolgendosi direttamente alla nuova sottosegretaria allo, Valentina: “Siamo nell’attesa che diventi operativa, sappiamo che è arrivata in corsa in piena tempesta perfetta, ma conosce locome poche persone: ci servono proposte funzionali e non. Un ...