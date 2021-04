La regina Elisabetta raccontata attraverso del 10 donne più importanti della sua vita (Di giovedì 1 aprile 2021) Dietro a una grande donna… ci sono tante altre grandi donne. In estrema sintesi è questo l’assunto che ha portato la giornalista Eva Grippa a scrivere un libro. Un progetto ambizioso: cercare di scoprire chi è Elisabetta. Non la regina Elisabetta II che tutti conosciamo. Ma la donna che da quasi 70 anni porta quella corona. E visto che non ha mai rilasciato interviste, il modo migliore per conoscerla è attraverso 10 donne che le sono e le sono state accanto. Elisabetta e le altre – Dieci donne per raccontare la vera regina (DeAgostini, 320 pp, 17 euro). «Nel libro cerco di non prendere le parti dell’una o dell’altra, ma di raccontare le diverse voci», ci racconta Eva. Che ha scelto di introdurre ogni persona, dalla tata Crawfie a ... Leggi su amica (Di giovedì 1 aprile 2021) Dietro a una grande donna… ci sono tante altre grandi. In estrema sintesi è questo l’assunto che ha portato la giornalista Eva Grippa a scrivere un libro. Un progetto ambizioso: cercare di scoprire chi è. Non laII che tutti conosciamo. Ma la donna che da quasi 70 anni porta quella corona. E visto che non ha mai rilasciato interviste, il modo migliore per conoscerla è10che le sono e le sono state accanto.e le altre – Dieciper raccontare la vera(DeAgostini, 320 pp, 17 euro). «Nel libro cerco di non prendere le parti dell’una o dell’altra, ma di raccontare le diverse voci», ci racconta Eva. Che ha scelto di introdurre ogni persona, dalla tata Crawfie a ...

