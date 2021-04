Inter, domani esito tamponi dei nazionali. La situazione in casa nerazzurra (Di giovedì 1 aprile 2021) C’è grande attesa in casa Inter per conoscere l’esito dei tamponi a cui si sono sottoposti quest’oggi i giocatori impegnati ieri sera con la nazionali. Si tratta di Eriksen, Radu, Barella, Bastoni e Sensi. Qualche preoccupazione in più per gli Azzurri, visto le quattro positività emerse ieri nello staff di Mancini. In caso i tamponi risultino negativi, i cinque potranno tornare in gruppo da domani. Si sono già riaggregati con la squadra, invece, Lukaku, Hakimi, Perisic, Brozovic e Skriniar, dopo i tamponi di rito. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) C’è grande attesa inper conoscere l’deia cui si sono sottoposti quest’oggi i giocatori impegnati ieri sera con la. Si tratta di Eriksen, Radu, Barella, Bastoni e Sensi. Qualche preoccupazione in più per gli Azzurri, visto le quattro positività emerse ieri nello staff di Mancini. In caso irisultino negativi, i cinque potranno tornare in gruppo da. Si sono già riaggregati con la squadra, invece, Lukaku, Hakimi, Perisic, Brozovic e Skriniar, dopo idi rito. SportFace.

