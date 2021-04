Haaland conteso | incontro col Real Madrid | ma due club sono sullo sfondo

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tutti pazzi per lui, Erling. L'attaccante norvegese del Borussia Dortmund sta vivendo una stagione proficua dal punto di vista personale, ma il rendimento altalenante delgiallonero spalanca le porte per una possibile cessione in estate. E non mancano ovviamente le pretendenti.caption id="attachment 1095769" align="alignnone" width="1594"(Getty Images)/captionASTAIn estate si prospetta una vera e propria asta di mercato per. L'attaccante norvegese è già stato accostato frequentemente a Barcellona e Manchester City, pronti a farsi avanti con decisione per strapparlo al Borussia Dortmund. Addirittura i Citizens sognano un'accoppiata formata proprio da Erling e Leo Messi. Invece, secondo quanto riportato da Marca, l'entourage del giocatore si sarebbe visto nelle ultime ore con il ...