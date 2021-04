Gli straordinari di Ibra: con la Samp la terza partita in nove giorni (Di giovedì 1 aprile 2021) C'è stato (più di) un momento in cui tutto si programmava - e, va riconosciuto, tutto funzionava - senza di lui. Ovvero i mille modi per arrivare al gol senza Ibrahimovic. Le prime volte era il panico:... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 aprile 2021) C'è stato (più di) un momento in cui tutto si programmava - e, va riconosciuto, tutto funzionava - senza di lui. Ovvero i mille modi per arrivare al gol senzahimovic. Le prime volte era il panico:...

Advertising

sportli26181512 : Gli straordinari di Ibra: con la Samp la terza partita in nove giorni: Gli straordinari di Ibra: con la Samp la ter… - Gazzetta_it : Gli straordinari di #Ibra: con la #Samp la terza partita in nove giorni - iamanewromantic : Se l'agenzia non mi paga tutti gli straordinari che ho fatto guai, altrimenti come cazzo li compro i re-recording?… - claclacla18 : @AntonioBergami4 @civati Solo assunzioni regolari e tutti gli straordinari pagati. Zero nero. Ti sorprenderà che si… - rizzello700 : @DonaFois @Aramcheck76 Io farei anche gli straordinari gratis. -