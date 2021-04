European Games 2023 | il triathlon torna a far parte del programma di gare

(Di giovedì 1 aprile 2021) Glino a riabbracciare ildopo 8 anni di assenza. Si rivedranno, infatti, nell’edizionea Cracovia, in Polonia, dopo l’esordio a Baku nel 2015. La multidisciplina olimpica ritornerà ad assegnare medaglie con le prove individuali maschile e femminile (1,5 km nuoto, 40 km ciclismo, 10 km corsa) e la Mixed Relay. SportFace.

Advertising

erreviradio : Oggi H 20.00, Spazio Sport ? Ospiti in studio Michela Castoldi & Davide Donati ??????? Nel 2019, si aggiudicano l'… -

Ultime Notizie dalla rete : European Games

Sportface.it

... Microsoft annuncia quali saranno i giochi in arrivo prossimamente per tutti gli abbonati a... FIATruck Racing Championship (dal 16 aprile al 15 maggio) L'Truck Racing ......strategia di marketing molto interessante dello sviluppatore Firaxise dell'editore 2K. ... Secondo un elenco di rating sul PanGame Information (PEGI), XCOM: Chimera Squad è stato ...Gli European Games tornano a riabbracciare il triathlon dopo 8 anni di assenza. Si rivedranno, infatti, nell’edizione 2023 a Cracovia, in Polonia, dopo l’esordio a Baku nel 2015. La multidisciplina ol ...“L’European Truck Racing Championship è una delle competizioni più spettacolari e impegnative nel mondo degli sport a motore. La difficoltà di guida e molte caratteristiche unice di gara sono state ...