Entra in Comune e sfonda la guardiola all’ingresso, il sindaco: “Non è un buon segnale” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – “Abbiamo approvato il bilancio comunale ed è stato un grande risultato per Marcianise e anche per la mia giunta e per i miei consiglieri“, inizia così il post di denuncia da parte del primo cittadino di Marcianise Antonello Velardi. “Il tempo di concludere il consiglio (assenti le opposizioni) – scrive Velardi – e di scambiare due chiacchiere e ci hanno fatto subito un regalo. Uno sconosciuto è penetrato nel Comune e ha sfondato la guardiola all’ingresso. Ha rotto i vetri con un oggetto contundente. Poi è scappato, con un motorino. Chi sia stato e perché l’abbia fatto lo accerteranno gli investigatori. Certo, non è buon segnale“, commenta il sindaco di Marcianise Antonello Velardi. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – “Abbiamo approvato il bilancio comunale ed è stato un grande risultato per Marcianise e anche per la mia giunta e per i miei consiglieri“, inizia così il post di denuncia da parte del primo cittadino di Marcianise Antonello Velardi. “Il tempo di concludere il consiglio (assenti le opposizioni) – scrive Velardi – e di scambiare due chiacchiere e ci hanno fatto subito un regalo. Uno sconosciuto è penetrato nele hato la. Ha rotto i vetri con un oggetto contundente. Poi è scappato, con un motorino. Chi sia stato e perché l’abbia fatto lo accerteranno gli investigatori. Certo, non è“, commenta ildi Marcianise Antonello Velardi. L'articolo proviene da ...

anteprima24 : ** Entra in Comune e sfonda la #Guardiola all'ingresso, il #Sindaco: 'Non è un buon segnale' **… - sheva_gol : @Matteo_V @PzkpfwVI_Tigor @PontiBenedetto @byoblu Come fai a dire che non lo sta negando? Pure io se deciso che c… - Matteo_V : @Roger85674604 @Genomalieno @PontiBenedetto @byoblu Google ha posto regole sui contenuti e chiede di accettarle, è… - marinella2569 : @pippokid @VitoGenerosoBis No, il problema è disporre della proprietà comune come se fosse propria. La fede non c'entra - senzasinistra : @silvestergree Cosa c’entra un vaccino che lo Spallanzani giudica efficace dopo averlo studiato con lo spionaggio?… -