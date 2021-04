El Hijo | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 1 aprile 2021) In un periodo di grandi uscite del calibro di Monster Hunter Rise, Outriders e molti altri, c’è chi decide di ri-lanciare il proprio Indie. Quest’oggi dunque vogliamo condividere con voi ladi El, lanciato su PC alla fine dello scorso anno e disponibile su console da qualche giorno. ElLanciare un Indie come Elin un periodo in cui i tripla A la fanno da padrone non è una mossa saggia, ma nonostante questo il titolo nella sua semplicità offre tutto l’occorrente per divertirsi in una manciata di ore, l’ideale nei momenti di noia. La storia ha luogo nel FarWest, una madre con il figlioletto abbandonano la loro casa a causa di un improvviso incendio, la giovane donna prima di sparire verso l’orizzonte in sella al suo destriero lascia il piccolo ...