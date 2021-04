Don Bosco, 25enne aggredito in casa propria: denunciati i colpevoli (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono ancora ignote ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma le modalità e le motivazioni, ma rimane il fatto che nella serata di ieri un ragazzo di 25 anni, proveniente dal Bangladesh, è stato aggredito in casa sua in zona Don Bosco da 5 connazionali, trovati e subito denunciati. La vittima è stata ritrovata dagli agenti sul pavimento con una vistosa ferita alla testa: è stato soccorso al Policlinico Casilino. Sdraiato sul pavimento di casa propria con una ferita alla testa importante. Così il 25enne bengalese è stato trovato dai Carabinieri ieri sera nel quartiere Don Bosco. Gli agenti si sono recati sul posto dopo le diverse segnalazioni arrivate dai residenti del palazzo che hanno sentito diverse urla provenienti dall’appartamento. Le ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono ancora ignote ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma le modalità e le motivazioni, ma rimane il fatto che nella serata di ieri un ragazzo di 25 anni, proveniente dal Bangladesh, è statoinsua in zona Donda 5 connazionali, trovati e subito. La vittima è stata ritrovata dagli agenti sul pavimento con una vistosa ferita alla testa: è stato soccorso al Policlinico Casilino. Sdraiato sul pavimento dicon una ferita alla testa importante. Così ilbengalese è stato trovato dai Carabinieri ieri sera nel quartiere Don. Gli agenti si sono recati sul posto dopo le diverse segnalazioni arrivate dai residenti del palazzo che hanno sentito diverse urla provenienti dall’appartamento. Le ...

