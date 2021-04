Denise Pipitone ultime notizie: la ragazza russa ha già fatto il test del dna (Di giovedì 1 aprile 2021) Vuole restare con i piedi per terra mamma Piera Maggio e insieme a lei anche il papà di Denise Pipitone. Siamo abituati a chiamarla piccola, visto che quando è scomparsa aveva solo 3 anni. Oggi Denise però è una donna, una ventenne. Ed è per questo che vedendo quelle immagini arrivate dalla Russia, dopo la segnalazione di una telespettatrice di Chi l’ha visto al programma di Rai 3, si sono riaccese le speranze. Nulla è detto, ma quella somiglianza tra la ragazza russa Alesja ( o Olesya) e Piera Maggio, lascia davvero senza fiato. Di Denise abbiamo solo le foto di quando era molto piccola, sovrapposte a quella della bambina russa, non sembrano essere molto simili male congetture, servono davvero a poco. La famiglia di Denise però questa pista la vuole ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 aprile 2021) Vuole restare con i piedi per terra mamma Piera Maggio e insieme a lei anche il papà di. Siamo abituati a chiamarla piccola, visto che quando è scomparsa aveva solo 3 anni. Oggiperò è una donna, una ventenne. Ed è per questo che vedendo quelle immagini arrivate dalla Russia, dopo la segnalazione di una telespettatrice di Chi l’ha visto al programma di Rai 3, si sono riaccese le speranze. Nulla è detto, ma quella somiglianza tra laAlesja ( o Olesya) e Piera Maggio, lascia davvero senza fiato. Diabbiamo solo le foto di quando era molto piccola, sovrapposte a quella della bambina, non sembrano essere molto simili male congetture, servono davvero a poco. La famiglia diperò questa pista la vuole ...

