Denise Pipitone è Olesya Rostova? Tutti i dubbi sulla ragazza russa che cerca la mamma

È una notizia delle ultime ore, il caso di Denise Pipitone è ritornato nelle notizie di cronaca dopo la segnalazione dell'appello di una ragazza russa in cerca di sua mamma biologica che da piccola è stata abbandonata. Sono tanti i dubbi che emergono in queste ore. Olesya Rostova è davvero la piccola Denise? Ecco cosa sappiamo fino ad oggi.

Caso Denise Pipitone, chi è Olesya Rostova? Tutti i dubbi sulla ventenne russa

Il caso è stato raccontato ieri sera su Rai 3 nella puntata di Chi l'ha visto?. Il Dna della ragazza verrà confrontato con quello di Piera Maggio, la mamma di Denise.

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - sherlockgot1 : RT @ccanggg: e comunque il fatto che non sapremo mai cosa è successo a persone come denise pipitone o yara gambirasio o sarah scazzi e così… - MazaraNews : Denise Pipitone e la ragazza russa, prelevato il Dna: sarà confrontato con quello di Piera Maggio… -