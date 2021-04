Covid: Brasile, denunciato governatore per frode respiratori (Di giovedì 1 aprile 2021) Il procuratore dello Stato brasiliano di Parà, Gilberto Valente Martins, ha intentato un'azione amministrativa per cattiva condotta nei confronti del governatore locale, Helder Barbalho, chiedendone ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Il procuratore dello Stato brasiliano di Parà, Gilberto Valente Martins, ha intentato un'azione amministrativa per cattiva condotta nei confronti dellocale, Helder Barbalho, chiedendone ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: In Brasile altri 3.780 morti in sole 24 ore #ANSA - Adnkronos : Il #Covid flagella il #Brasile, registrato nuovo picco di morti. - Virus1979C : RT @SkyTG24: Covid, 3.869 nuovi decessi in Brasile: cimiteri aperti anche di notte - MSembianti : @ILupobianco @valy_s @Cartabellotta Ovvio! Quando uno come Pregliasco dice in TV che non c'è cura per il Covid... M… - LeoFerrarin : RT @LeoFerrarin: @boni_castellane USA 328 milioni di abitanti e 552.000 morti Messico 128.6 milioni e 203.000 morti Brasile 210 milioni e… -