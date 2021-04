Confindustria Benevento | Sannio e impresa | confronto con i ragazzi dell’Iti Lucarelli

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 aprile 2021) Oltre 100 gli studenti collegati per l’iniziativa:ed, le opportunità per le nuove generazioni, l’incontro, organizzato ieri, a chiusura di due PON: “Amica” e “La mia” realizzati dall’ITInell’ambito della programmazione europea rivolta agli studenti. I PON, della durata di 60 ore complessive, sono stati dedicati all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità, hanno raccolto una massiccia adesione da parte degli studenti che hanno individuato idee di business e redatto studi di fattibilità probabilmente realizzabili in futuro per contribuire allo sviluppo economico territoriale.ha fornito il proprio supporto all’iniziativa grazie alle testimonianze che hanno visti coinvolti numerosi imprenditori durante ...