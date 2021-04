“Chi sono i due ragazzi in foto”. Scomparsa Alessandro Venturelli e Stefano Barilli, la telefonata in diretta a Chi l’ha visto (Di giovedì 1 aprile 2021) Chi l’ha visto? è tornato a parlare della Scomparsa di Alessandro Venturelli e Stefano Barilli. Venturelli, sassolese, 21 anni, ha fatto perdere le proprie tracce il 5 dicembre. Barilli, piacentino, 23 anni, è sparito da casa invece il 7 febbraio e ormai da qualche settimana la trasmissione di Rai Tre si sta occupando del caso. L’ultimo aggiornamento è stato dato dalla trasmissione ieri sera e fa seguito alla segnalazione di due spettatrici che nelle scorse settimane hanno inviato alla redazione delle foto scattate alla stazione centrale di Milano il 18 febbraio. Negli scatti si vedono due giovani con la mascherina: uno somigliante ad Alessandro, l’altro simile a un altro giovane scomparso in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Chi? è tornato a parlare delladi, sassolese, 21 anni, ha fatto perdere le proprie tracce il 5 dicembre., piacentino, 23 anni, è sparito da casa invece il 7 febbraio e ormai da qualche settimana la trasmissione di Rai Tre si sta occupando del caso. L’ultimo aggiornamento è stato dato dalla trasmissione ieri sera e fa seguito alla segnalazione di due spettatrici che nelle scorse settimane hanno inviato alla redazione dellescattate alla stazione centrale di Milano il 18 febbraio. Negli scatti si vedono due giovani con la mascherina: uno somigliante ad, l’altro simile a un altro giovane scomparso in ...

