Chi l' ha visto | tweet di Ricky Tognazzi punge su Federica Sciarelli | cosa ha postato

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - rtl1025 : ?? Potrebbe essere #DenisePipitone la ragazza che ha fatto un appello alla televisione russa e che dice di essere st… - fanpage : #Chilhavisto, la ragazza russa che somglia alla mamma di Denise Pipitone ha fatto il test del Dna. Piera Maggio è s… - KekkoKebab : @aa_emme @SkyTG24 ma è semplicemente un decreto che giustamente sanziona chi discrimina visto che io non credo sia… - Giorgia23917535 : Tutto questo è dedicato a Te, alla tua lucente armonia,sei IMMENSAMENTE Giulia?? Perché chi non ha mai visto nascer… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi visto

Continua a far discutere la scelta di 'l'ha' di dedicare una puntata al possibile ritrovamento di Denise Pipitone in Russia . A dire la sua sul programma di Federica Sciarelli è Ricky Tognazzi , regista e autore di 'Svegliati ...Di più, è veramente una cosa che qualifica verso il bassolo fa. Il primo motivo per cui dovrebbe essere scontato NON pensarci nemmeno è semplice: avete maiun allenamento di calcio? ...Vediamo un po’ di tutto: dai travestimenti ... e le voci di Pintus. Insomma, LOL – Chi ride è fuori offre un repertorio di comicità completo, che fa mantenere un ritmo alto ad ogni puntata, e ...in un messaggio audio inviato a Chi l’ha visto. Maggio non ha potuto partecipare al programma per un piccolo problema di salute, come riferisce il suo avvocato Giacomo Frazzitta. «In questi casi - ha ...