Carnesecchi si racconta | «Buffon è il mio idolo | ma è impossibile essere come lui»

(Di giovedì 1 aprile 2021) Marcosial Corriere dello Sport, rivelando che il suoè GianluigiNon ha dubbi Marco: il suoporta il nome di Gigi. Il portiere della Cremonese – in prestito dall’Atalanta – e della Nazionale Under 21, si èto al Corriere dello Sport. «Sono vecchia scuola e dico. È il mio professore, il mio esempio.lui è. Però so diun portiere moderno. Oggi si richiede di impostare e guidare la difesa anche con i piedi. Poi è chiaro che un bravo portiere deve sapere innanzitutto parare». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carnesecchi racconta

Calcio News 24

Marcosial Corriere dello Sport, rivelando che il suo idolo è Gianluigi ......in oro il cross di Jaroszynski con un gran colpo di testa che non lascia scampo a. Gara ... occupata con 43 punti e un tabellino che cidi 11 successi e 10 pareggi: per i granata ...Marco Carnesecchi si racconta al Corriere dello Sport, rivelando che il suo idolo è Gianluigi Buffon. Non ha dubbi Marco Carnesecchi: il suo idolo porta il nome di Gigi Buffon. I ...Non ha dubbi Marco Carnesecchi: il suo idolo porta il nome di Gigi Buffon. Il portiere della Cremonese – in prestito dall’Atalanta – e della Nazionale Under 21, si è raccontato al Corriere dello Sport ...