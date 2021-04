Carabinieri a casa McKennie, con Arthur e Dybala viola norme anti-Covid (Di giovedì 1 aprile 2021) I Carabinieri sono intervenuti ieri sera a casa di Weston McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, dove si stava svolgendo una cena.Attorno alla tavola, nella bella villa sulla collina di Torino, anche i compagni Dybala e Arthur, con le rispettive fidanzate e altri amici. I militari dell’Arma, probabilmente avvisati da qualche vicino di casa, hanno multato i presenti - in tutto una decina - per avere violato le norme anti Covid. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Isono intervenuti ieri sera adi Weston, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, dove si stava svolgendo una cena.Attorno alla tavola, nella bella villa sulla collina di Torino, anche i compagni, con le rispettive fidanzate e altri amici. I militari dell’Arma, probabilmente avvisati da qualche vicino di, hanno multato i presenti - in tutto una decina - per avereto le

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri casa Juve, festa a casa di McKennie con Arthur e Dybala. Intervengono i carabinieri Una festa per oltre 20 persone, con anche Dybala e Arthur fra gli invitati. Nella notte è partita una chiamata ai Carabinieri, che a quel punto hanno effettuato controlli nella casa in collina dove risiede il centrocampista bianconero, ora passibile di sanzioni per violazione delle norme anti Covid assieme a ...

Festa con McKennie, Arthur e Dybala: violate norme anti Covid Festa in casa McKennie con Arthur e Dybala: i calciatori della Juventus hanno violato le norme anti Coronavirus. Sanzioni in arrivo.

Carabinieri a casa McKennie, con Arthur e Dybala viola norme anti-Covid I carabinieri sono intervenuti ieri sera a casa di Weston McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, dove si stava svolgendo una cena. Attorno alla tavola, nella bella villa ...

