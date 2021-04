Birmania: Save the Children, 43 bambini uccisi finora (Di giovedì 1 aprile 2021) Almeno 43 bambini sono stati uccisi dalle forze armate in Birmania dal colpo di stato militare di febbraio: lo denuncia Save the Children, aggiungendo che la vittima più piccola aveva appena 6 anni. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Almeno 43sono statidalle forze armate indal colpo di stato militare di febbraio: lo denunciathe, aggiungendo che la vittima più piccola aveva appena 6 anni. L'...

Birmania: bomba molotov contro la sede del partito di Aung San Suu Kyi Sale la conta dei morti: 34 in poche ore Altri 34 morti sono stati registrati ieri in Birmania, un ... Sono almeno 20 infatti, secondo Save the Children, i minori di 18 anni uccisi finora dall'esercito ...

Birmania: Save the Children, 43 bambini uccisi finora - Ultima Ora Agenzia ANSA Birmania: Save the Children, 43 bambini uccisi finora (ANSA) - ROMA, 01 APR - Almeno 43 bambini sono stati uccisi dalle forze armate in Birmania dal colpo di stato militare di febbraio: lo denuncia Save the Children, aggiungendo che la vittima più ...

Birmania: bomba molotov contro la sede del partito di Aung San Suu Kyi Altri 34 morti ieri in Birmania. Il bilancio complessivo delle vittime dall'inizio delle proteste sale a 320, compresi 20 minorenni ...

