(Di giovedì 1 aprile 2021) Robertsi è infortunato con la nazionale polacca nella ripresa durante il match con Andorra. Il calciatore ha fatto subito rientro a Monaco di Baviera per gli esami strumentali del caso. Lo staff sanitario dei campioni del Mondo, ha specificato cheha accusato un allungamento dei legamenti del ginocchio destro e dovrà stare fuori per un mese dovendo saltare il Lipsia e le due partite di Champions League contro il Psg. La Federcalcio polacca attraverso il presidente Boniek ha smentito il: "A Robert non è successo nulla di grave e tra meno di una settimana potrà tornare a giocare".caption id="attachment 1114195" align="alignnone" width="3423"(getty images)/captionSOLO 10 GIORNI - Oggi il ben informato giornale tedesco Kicker ha sottolineato che l'attaccante del ...

Advertising

ItaSportPress : Bayern, mistero sul ritorno in campo di Lewandowski - -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern mistero

Calciomercato.com

... basti pensare alle cifre che investe Jeep nella Juventus, Audi nelMonaco, oppure la ... anche se il club aveva preferito mantenere un velo disull'azienda in riferimento. Tuttavia, da ...I commenti dei tifosi su Theo Hernandez Sulsollevato da Pellegatti, i tifosi sono meno ...quindi Theo ha davanti a sé il fratello e Mendy che giocano i quarti di Champions cone Real. ...Brutto infortunio al ginocchio per Robert Lewandowski che sarà costretto a stare a riposo non meno di un mese, a rischio il suo record ...Bayern Monaco, le big bussano per Muller L'attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller ha rilasciato ultimamente delle dichiarazioni in cui non smentiva la possibilità di lasciare la Baviera a fine sta ...