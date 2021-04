Batman: The Long Halloween Part One, Jensen Ackles e la compianta Naya Rivera nel cast vocale (Di giovedì 1 aprile 2021) Naya Rivera aveva completato il doppiaggio di Catwoman prima della sua scomparsa, la sua voce nel film animato Batman: The Long Halloween Part One, che vede Jensen Ackles dar voce a Batman. Svelato il cast vocale di Batman: The Long Halloween Part One, ultimo lavoro di Naya Rivera. L'attrice, scomparsa lo scorso luglio, aveva infatti completato il doppiaggio di Catwoman/Selina Kyle a fianco del cast vocale del film animato che comprende anche Jensen Ackles nei panni di Batman/Bruce Wayne. Tra gli altri attori troviamo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021)aveva completato il doppiaggio di Catwoman prima della sua scomparsa, la sua voce nel film animato: TheOne, che vededar voce a. Svelato ildi: TheOne, ultimo lavoro di. L'attrice, scomparsa lo scorso luglio, aveva infatti completato il doppiaggio di Catwoman/Selina Kyle a fianco deldel film animato che comprende anchenei panni di/Bruce Wayne. Tra gli altri attori troviamo ...

Advertising

andrea67calusi : RT @BestMovieItalia: Batman: The Long Halloween, svelato l'amatissimo attore che interpreterà il Cavaliere Oscuro - - 97airohpue : RT @Il_Nerdastro: Annunciato il cast per #Batman : 'The Long Halloween - Part One', in uscita nei prossimi mesi. Batman - Jensen Ackles Ca… - GianlucaOdinson : The Batman, lo spinoff Gotham PD 'sarà incentrato sui poliziotti corrotti' - - GianlucaOdinson : Batman: The Long Halloween, svelato l’amatissimo attore che interpreterà il Cavaliere Oscuro - RetweetDc : RT @Il_Nerdastro: Annunciato il cast per #Batman : 'The Long Halloween - Part One', in uscita nei prossimi mesi. Batman - Jensen Ackles Ca… -