Ascolti TV ieri 31 marzo: testa a testa tra la Nazionale e Svegliati amore mio (Di giovedì 1 aprile 2021) La prima serata televisiva di ieri 31 marzo è stata contesa, per quanto concerne gli Ascolti tv, tra la partita della Nazionale e la fiction Svegliati amore mio. Su Rai1 è andata in onda la sfida tra Lituania-Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri hanno ottenuto il terzo successo consecutivo nel Gruppo C, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 aprile 2021) La prima serata televisiva di31è stata contesa, per quanto concerne glitv, tra la partita dellae la fictionmio. Su Rai1 è andata in onda la sfida tra Lituania-Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri hanno ottenuto il terzo successo consecutivo nel Gruppo C, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

durso_club : @pomeriggio5 Buon #Pomeriggio5 amici ?? Rientrato da lavoro, è rimasto un po' di caffeuccio del mercoledì per me? ???… - Ilvolomatto1 : RT @Ilvolomatto1: Sono contenta per gli ascolti di ieri te li meriti tutti cara @carmelitadurso buon #caffeuccio del mercoledì @pomeriggio5… - Ilvolomatto1 : Sono contenta per gli ascolti di ieri te li meriti tutti cara @carmelitadurso buon #caffeuccio del mercoledì… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 30 Marzo #Pomeriggio5 ha conquistato nel programma di ieri; 1.735.000 telespettatori e (16.5… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 30 Marzo 3.004.000 telespettatori (24%) hanno visto ieri una nuova puntata di #UominiEDonne -