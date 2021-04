Ascoltare un audio Whatsapp prima di inviarlo? È possibile | Ecco come (Di giovedì 1 aprile 2021) come Ascoltare un audio di Whatsapp prima di premere invio? Ecco il metodo semplice e veloce. Logo WhatsappL’app di messaggistica istantanea creata nel lontano 2009 è ormai diventata parte integrante della nostra quotidianità. Nonostante all’inizio dell’anno ci siano stati dei problemi relativi all’aggiornamento del servizio che mettevano a repentaglio la privacy dei dati personali degli user, resta ancora l’applicazione preferita dagli italiani, come dimostra un sondaggio condotto dall’Istituto di Ricerca Social certificato ASSIRM. Tuttavia, alcuni utenti non sono ancora a conoscenza di alcuni trucchetti che rendono la performance migliore e più immediata. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. come ... Leggi su kronic (Di giovedì 1 aprile 2021)undidi premere invio?il metodo semplice e veloce. LogoL’app di messaggistica istantanea creata nel lontano 2009 è ormai diventata parte integrante della nostra quotidianità. Nonostante all’inizio dell’anno ci siano stati dei problemi relativi all’aggiornamento del servizio che mettevano a repentaglio la privacy dei dati personali degli user, resta ancora l’applicazione preferita dagli italiani,dimostra un sondaggio condotto dall’Istituto di Ricerca Social certificato ASSIRM. Tuttavia, alcuni utenti non sono ancora a conoscenza di alcuni trucchetti che rendono la performance migliore e più immediata. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta....

Advertising

Radio3tweet : Per la voce gentile di Rossella Panarese, per tutte le mattine in cui ci ha tenuto compagnia e per tutte le volte i… - xhugstilinskix : @Ariannatuttapan vai ad ascoltare l’ultimo audio???????? - wrapcrispy : gli audio non lì dovete mandare a prescindere anche se sono 10 sec perché se tu non hai voglia di scrivere io non h… - reginagggggge : @kingesny @nolocalsplease Che palle quelli che si annoiano ad ascoltare gli audio. Ma allora toglietevi i social e non rompete suvvia - Nicknameless_ : ma poi adoro come fate le persone impegnate dicendo che non avete tempo per ascoltare un minuto di audio davvero ga… -