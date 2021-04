Alvaro Soler | amore al capolinea con Sofia | il cantante conferma la rottura

(Di giovedì 1 aprile 2021) È finita frae la sua fidanzata storica,Ellar. A comunicarlo è stato proprio il, pubblicando su Instagram uno scatto dove appare felice con l’ormai ex ragazza, mentre la abbraccia. “Carissima famiglia, gli ultimi mesi non sono stati facili per noi, ma poiché siamo sempre stati onesti con voi,e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

zazoomblog : Alvaro Soler è finita con la sua fidanzata Sofia: “Le nostre vite continueranno su strade diverse” l’annuncio -… - crossyovrmind : @BLU3XLP io pensavo fosse alvaro soler - IamMianna : Mia sorella ha scoperto la nuova canzone di Alvaro Soler. È finita. Non posso sopportare pandemia e Alvaro Soler, n… - squopellediluna : È ufficialmente iniziata la bella stagione, è uscito il singolo di Alvaro Soler - rossanaver : Alvaro Soler è di nuovo single, ripeto, Alvaro Soler è di nuovo single. Non è un’esercitazione. -

Il cantante ha condiviso su Instagram una foto insieme alla storica compagna, per rivelare ai follower la fine della relazioneè single. Lo ha annunciato egli stesso sul suo profilo Instagram con un lungo messaggio ai suoi fan. La profezia di sventura nella sua canzone più famosa C'è un nuovo single in città, il ...Alvaro Soler e Sofia Ellar si sono lasciati. A renderlo noto lo stesso cantante con un post su Instagram. "Carissima Famiglia, gli ultimi mesi non sono stati facili per noi, ma poiché siamo sempre ...Alvaro Soler annuncia sui social l'addio alla fidanzata Sofia dopo cinque anni d'amore: la pandemia ha deteriorato il loro rapporto fino alla rottura ...