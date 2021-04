Alperia, in 2020 utile netto gruppo sale a 60 mln con un Ebitda +6% a 229 mln (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel 2002 il gruppo Alperia ha registrato ricavi complessivi in calo del 7% a oltre 1,4 miliardi di euro, un Ebitda in crescita a circa 229 mln (+6% su anno) e un utile netto pari a 60 milioni di euro, contro 56 milioni registrati nel 2019. E’ quanto comunica una nota diffusa in seguito all’approvazione da parte del Consiglio di Gestione dei dati relativi all’esercizio 2020 della società e del gruppo. Sono stati proposti dividendi pari a 33,3 mln, in netta crescita rispetto al 2019 del 28%. sale anche la cifra impiegata negli investimenti, da 105 mln del 2019 a circa 127 mln. Nel dettaglio, i ricavi complessivi di gruppo si sono attestati a 1,438 miliardi di euro, in riduzione rispetto all’anno scorso (-109 milioni), risentendo degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel 2002 ilha registrato ricavi complessivi in calo del 7% a oltre 1,4 miliardi di euro, unin crescita a circa 229 mln (+6% su anno) e unpari a 60 milioni di euro, contro 56 milioni registrati nel 2019. E’ quanto comunica una nota diffusa in seguito all’approvazione da parte del Consiglio di Gestione dei dati relativi all’eserciziodella società e del. Sono stati proposti dividendi pari a 33,3 mln, in netta crescita rispetto al 2019 del 28%.anche la cifra impiegata negli investimenti, da 105 mln del 2019 a circa 127 mln. Nel dettaglio, i ricavi complessivi disi sono attestati a 1,438 miliardi di euro, in riduzione rispetto all’anno scorso (-109 milioni), risentendo degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Alperia 2020 Alperia: utili 2020 a 60 mln (+7,1) fatturato a 1,4 mld euro ( - 7%) Dividendo complessivo a 33 mln di euro, +28% sul 2019 . La multiutility bolzanina non quotata Alperia Group chiude il 2020 con utili in crescita del 7,1% e propone ai soci un dividendo complessivo pari a 33 mln euro (+28% rispetto al 2019). Un risultato ottenuto a fronte di una flessione del ...

Serie A Beretta maschile, match importanti in testa ed in coda Il programma si completa con Alperia Merano " Bolzano, derby altoatesino sempre affascinante (h 19:... Eleven Sports trasmette in diretta tutte le partite della stagione 2020/21 di Serie A Beretta ...

Alperia, in 2020 utile netto gruppo sale a 60 mln con un Ebitda +6% a 229 mln Yahoo Finanza Energia: nonostante il Covid, Alperia chiude il 2020 con 1,4 miliardi di ricavi BOLZANO. Molte aziende sono in crisi nera a causa del Covid ma non vale per il Gruppo Alperia, che ha chiuso il 2020 con 1,438 miliardi di euro di ricavi, in riduzione sì rispetto all'anno scorso (-10 ...

In Alto Adige cresce la domanda di auto elettriche BOLZANO. In Alto Adige cresce la mobilità elettrica. Aumentano le richieste di contributi per l’acquisto dei veicoli elettrici e le domande per le stazioni di ricarica. Oggi (31 marzo), l'assessore pr ...

Dividendo complessivo a 33 mln di euro, +28% sul 2019. La multiutility bolzanina non quotata Alperia Group chiude il 2020 con utili in crescita del 7,1% e propone ai soci un dividendo complessivo pari a 33 mln euro (+28% rispetto al 2019). Un risultato ottenuto a fronte di una flessione del fatturato a 1,4 mld euro.