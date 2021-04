Alleanza Assicurazioni entra nel segmento Casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – Oggi ben il 73% delle famiglie italiane è proprietario dellain cui vive, ma solo il 22% ha almeno una polizza abitazione (multirischio, incendio e le cosiddette “globali fabbricati”) e più del 60% delle famiglie decide di assicurarsi solo dopo avere subito un danno in. In questo scenario, attuando la Strategia Partner di Vita di Generali Country Italia,accelera il suo impegno in ambito protection eneldal 2015 al 2020 ha segnato una crescita sia nella Nuova Produzione, con un totale di 2,7 miliardi di euro (+35%), sia nella Raccolta Premi con una quota di 5,6 miliardi (+25%). Nelprotection la compagnia è passata da una raccolta protection ...