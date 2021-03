Vaccino AstraZeneca e trombosi, Ema: «Nesso non è provato» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non c'è nessun rischio specifico legato all'età per il Vaccino AstraZeneca. Lo riferisce l' Ema in un comunicato. E non ci sono prove sul collegamento trombosi rare e... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non c'è nessun rischio specifico legato all'età per il. Lo riferisce l' Ema in un comunicato. E non ci sono prove sul collegamentorare e...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-covid AstraZeneca diventa #Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato dall'Ema. Nelle indicazio… - trash_italiano : Il vaccino Astrazeneca cambia nome e diventa Vaxzevria - RaiNews : Berlino blocca uso per under 60 dopo dati del Paul Ehrlich Institut: 'Fino ad oggi 31 casi di trombosi cerebrale do… - FsSenni : RT @RadioSavana: Professoressa 54enne, Augusta, morta per trombosi dopo vaccino AstraZeneca. Era sana. Per coloro che lucrano sui vaccini n… - ClaraCassuto2 : RT @ClaraCassuto2: Per non perdere soldi... -