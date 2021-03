Vaccini, Pfizer: «Efficacia del 100% nella fascia d'età tra i 12 e i 15 anni». Via ai test su bimbi 2-5 anni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ancora un passo avanti nei Vaccini: Pfizer/Biontech ha annunciato che il suo vaccino è efficace al 100% nella fascia d'età tra i 12 e i 15 anni. E aggiungono che la prossima... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ancora un passo avanti nei/Biontech ha annunciato che il suo vaccino è efficace ald'età tra i 12 e i 15. E aggiungono che la prossima...

Advertising

Agenzia_Ansa : I vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid-19 ma anche dal contagio:… - Corriere : Lo studio: i vaccini Pfizer e Moderna riducono del 90 per cento la trasmissione del virus - Palazzo_Chigi : Un milione di dosi del vaccino Pfizer consegnate oggi in tutta Italia. La #campagnavaccinale continua dando priorit… - vendutoschifoso : RT @valy_s: #Covid19 #Pfizer ha cominciato la SPERIMENTAZIONE dei vaccini sui minori a febbraio Ora già ci dice che nella fascia 12-15 funz… - Massimo53502343 : @Cereal_Sarang0 @FUORIMANO Sinora, i vaccini a ns disposizione sono, per 80% Pfizer e Moderna e per il 20% Astrazeneca... -