UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 1 e venerdì 2 aprile 2021 (Di mercoledì 31 marzo 2021) anticipazioni puntata 1148 di Una VITA di giovedì 1 e venerdì 2 aprile 2021: Bellita, restando sempre molto concentrata su Margarita, finisce per trascurare il marito José Miguel, al quale intanto è stata assegnato il ruolo del protagonista nell’opera teatrale. Maite fa vedere a Camino l’ultimo quadro da lei realizzato a Parigi: la giovane Pasamar resta turbata e affascinata al tempo stesso, visto che rappresenta due donne senza vestiti e abbracciate! Cesareo ha il sospetto che Santiago Becerra sia coinvolto in qualcosa di poco onesto, ma per ora non dice niente a Marcia. Genoveva chiede a Felipe di rimanere da lei a dormire, temendo un’aggressione di Cristobal o di Ursula; intanto quest’ultima nutre forti sospetti sull’alleanza tra Genoveva e Santiago. La vicinanza ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 31 marzo 2021)1148 di Unadi1 e: Bellita, restando sempre molto concentrata su Margarita, finisce per trascurare il marito José Miguel, al quale intanto è stata assegnato il ruolo del protagonista nell’opera teatrale. Maite fa vedere a Camino l’ultimo quadro da lei realizzato a Parigi: la giovane Pasamar resta turbata e affascinata al tempo stesso, visto che rappresenta due donne senza vestiti e abbracciate! Cesareo ha il sospetto che Santiago Becerra sia coinvolto in qualcosa di poco onesto, ma per ora non dice niente a Marcia. Genoveva chiede a Felipe di rimanere da lei a dormire, temendo un’aggressione di Cristobal o di Ursula; intanto quest’ultima nutre forti sospetti sull’alleanza tra Genoveva e Santiago. La vicinanza ...

