Un passo dal cielo | chi è Enrico Ianniello

Enrico Ianniello è un attore e scrittore italiano conosciuto per il telefilm Un passo dal cielo nel ruolo del commissario Vincenzo Nappi, nella serie di Rai 1. 'Un passo dal cielo', la fortunata fiction di Rai1 con protagonista Daniele Liotti, torna con otto nuovi episodi e importanti novità. La sesta stagione 'Un passo dal cielo – I guardiani' debutta giovedì 1° aprile alle 21,25 su Raiuno. Anche questa sesta serie è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei per la regia di Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena. Il sottotitolo 'I Guardiani' sottolinea come i protagonisti siano guardiani contro la criminalità ma anche e soprattutto custodi dell'ambiente che li ...

