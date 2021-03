Ultime Notizie Roma del 31-03-2021 ore 13:10 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno un ufficiale della Marina italiana è stato arrestato dai carabinieri del Ros dopo essere stato firmato assieme ad un ufficiale delle Forze Armate russe entrambi sono accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio per la sicurezza dello stato l’intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due che sono stati sorpresi mentre l’ufficiale italiano Ginevra all’altro dei documenti classificati in cambio di soldi la posizione del cittadino straniero È tuttora al vaglio in relazione al suo stato traumatico il capitano di fregata della Marina Militare l’ufficiale accreditato presso l’ambasciata della Federazione Russa sono stati fermati ieri sera L’intervento è stato effettuato dai carabinieri del Ros E sotto la direzione della procura di Roma l’attività ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno un ufficiale della Marina italiana è stato arrestato dai carabinieri del Ros dopo essere stato firmato assieme ad un ufficiale delle Forze Armate russe entrambi sono accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio per la sicurezza dello stato l’intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due che sono stati sorpresi mentre l’ufficiale italiano Ginevra all’altro dei documenti classificati in cambio di soldi la posizione del cittadino straniero È tuttora al vaglio in relazione al suo stato traumatico il capitano di fregata della Marina Militare l’ufficiale accreditato presso l’ambasciata della Federazione Russa sono stati fermati ieri sera L’intervento è stato effettuato dai carabinieri del Ros E sotto la direzione della procura dil’attività ...

