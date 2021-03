Thor: Love and Thunder Russell Crowe in un ruolo misterioso (Di mercoledì 31 marzo 2021) Russell Crowe apparirà in Thor: Love and Thunder in un ruolo misterioso. Secondo Deadline, l’attore si è unito al cast del film Marvel in una parte non specificata. Chi ha dato la notizia? La produzione ha confermato che Crowe avrebbe preso parte al film dopo essere stato avvistato con alcuni membri del cast in Australia. The Independent ha contattato la Marvel per ulteriori informazioni. Il ruolo di Crowe è “una delle tante sorprese che usciranno dal film”, ha riferito Deadline citando addetti ai lavori. Thor: Love and Thunder-Russell Crowe Per Crowe non è la prima volta in un cinecomic: l’attore premio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021)apparirà inandin un. Secondo Deadline, l’attore si è unito al cast del film Marvel in una parte non specificata. Chi ha dato la notizia? La produzione ha confermato cheavrebbe preso parte al film dopo essere stato avvistato con alcuni membri del cast in Australia. The Independent ha contattato la Marvel per ulteriori informazioni. Ildiè “una delle tante sorprese che usciranno dal film”, ha riferito Deadline citando addetti ai lavori.andPernon è la prima volta in un cinecomic: l’attore premio ...

