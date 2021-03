Striscia la notizia, Tapiro d’Oro per Antonio Cassano: “Io non sarò bello ma Totti è peggio” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Durante la puntata di Striscia la notizia andata in onda ieri martedì 30 marzo, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro ad Antonio Cassano per la sua critica alla serie tv di Sky dedicata a Francesco Totti Speravo de morì prima. “Non mi è piaciuta – ha ribadito l’ex calciatore -. Io vengo fatto passare per un invadente, per qualcuno che non sono: fuori casa sono un pazzo scatenato, lo ammetto, ma a casa di Francesco mi sono sempre comportato bene. Per non parlare dell’attore che fa la mia parte: non sarò bello, ma lui è peggio“. Non solo, per Antonio Cassano sono state diverse le scelte sbagliate degli autori: “Pietro Castellitto con Totti non c’entra niente. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Durante la puntata dilaandata in onda ieri martedì 30 marzo, Valerio Staffelli ha consegnato iladper la sua critica alla serie tv di Sky dedicata a FrancescoSperavo de morì prima. “Non mi è piaciuta – ha ribadito l’ex calciatore -. Io vengo fatto passare per un invadente, per qualcuno che non sono: fuori casa sono un pazzo scatenato, lo ammetto, ma a casa di Francesco mi sono sempre comportato bene. Per non parlare dell’attore che fa la mia parte: non, ma lui è“. Non solo, persono state diverse le scelte sbagliate degli autori: “Pietro Castellitto connon c’entra niente. ...

