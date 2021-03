Società Editoriale Il Fatto torna all’utile nel 2020 (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di SEIF, Società editrice de Il Fatto Quotidiano e quotata su AIM Italia, ha approvato il bilancio 2020, chiuso con ricavi in crescita del 19% a 38 milioni di euro, un EBITDA di 5,3 milioni di euro (che ha registrato un balzo del 325% rispetto agli 1,2 milioni del 2019) e un utile di 300 mila euro (che il CdA propone di destinare a parziale copertura di perdite pregresse). La posizione finanziaria netta si è attestata a 1,37 milioni di euro (1,14 milioni al 31 dicembre 2019, +20,57%), mentre il patrimonio netto ha raggiunto quota 4,42 milioni di euro (4,15 milioni al 31 dicembre 2019, +6,58%). “Il bilancio 2020 mostra il ritorno all’utile del risultato di esercizio, e una forte crescita dell’EBITDA – ha commentato Cinzia Monteverdi, presidente e AD di SEIF ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di SEIF,editrice de IlQuotidiano e quotata su AIM Italia, ha approvato il bilancio, chiuso con ricavi in crescita del 19% a 38 milioni di euro, un EBITDA di 5,3 milioni di euro (che ha registrato un balzo del 325% rispetto agli 1,2 milioni del 2019) e un utile di 300 mila euro (che il CdA propone di destinare a parziale copertura di perdite pregresse). La posizione finanziaria netta si è attestata a 1,37 milioni di euro (1,14 milioni al 31 dicembre 2019, +20,57%), mentre il patrimonio netto ha raggiunto quota 4,42 milioni di euro (4,15 milioni al 31 dicembre 2019, +6,58%). “Il bilanciomostra il ritornodel risultato di esercizio, e una forte crescita dell’EBITDA – ha commentato Cinzia Monteverdi, presidente e AD di SEIF ...

Advertising

zazoomblog : Società Editoriale Il Fatto torna all’utile nel 2020 - #Società #Editoriale #Fatto #torna - DividendProfit : Società Editoriale Il Fatto torna all’utile nel 2020 - massimo_cocuzza : @Gazzetta_it Resto in Trepidosa Attesa DELL'EDITORIALE SFERZANTE del dr BARIGELLI sulle motivazioni giudice SANDULL… - massimo_cocuzza : @Gazzetta_it Resto in Trepidosa Attesa DELL'EDITORIALE SFERZANTE sulle motivazioni giudice SANDULLI 'la Società F.C… - Paolo71eagle : RT @massimo_cocuzza: Resto in Trepidosa Attesa dell'editoriale SFERZANTE sulle motivazioni giudice SANDULLI 'la Società F.C. Torino ha trat… -