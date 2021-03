Sharon Stone: "Britney Spears mi scrisse una lettera per chiedere aiuto" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sharon Stone ha raccontato che nel 2007 Britney Spears le scrisse una lettera per chiederle aiuto: 'La verità è fu un momento buio per entrambe'. Sharon Stone ha ricordato di quando Britney Spears nel 2007 le scrisse una lettera per chiedere aiuto. In quel periodo la popstar stava attraversando un momento particolarmente buio. In un post condiviso la scorsa settimana, Britney Spears ha inserito Sharon Stone tra le donne che più l'hanno ispirata nel corso della sua vita, affiancandole Miley e Noah Cyrus, Sarah Jessica Parker, Natalie Portman, Jamie Lynn ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha raccontato che nel 2007leunaper chiederle: 'La verità è fu un momento buio per entrambe'.ha ricordato di quandonel 2007 leunaper. In quel periodo la popstar stava attraversando un momento particolarmente buio. In un post condiviso la scorsa settimana,ha inseritotra le donne che più l'hanno ispirata nel corso della sua vita, affiancandole Miley e Noah Cyrus, Sarah Jessica Parker, Natalie Portman, Jamie Lynn ...

Advertising

LOfficielItalia : #COVER - @sharonstone è la nuova cover star de L’Officiel Italia. Scopri la sua intervista in cui parla dei suoi fi… - MazzeoMassimo : @rocco_tanica E soprattutto, quella è Sharon Stone oggi! - Manoka73 : RT @LOfficielItalia: #COVER - @sharonstone è la nuova cover star de L’Officiel Italia. Scopri la sua intervista in cui parla dei suoi film… - biciofab : RT @LOfficielItalia: #COVER - @sharonstone è la nuova cover star de L’Officiel Italia. Scopri la sua intervista in cui parla dei suoi film… - PinkSheepNews : RT @LOfficielItalia: #COVER - @sharonstone è la nuova cover star de L’Officiel Italia. Scopri la sua intervista in cui parla dei suoi film… -