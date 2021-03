SEAS | saranno assunti 10 tecnici manutentori aeronautici certificati

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) –, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta Ryanair sul territorio italiano, ha annunciato che procederà all’assunzione di n. 10, che andranno a potenziare il personale impiegato nelle basi presenti negli aeroporti di Bari, Brindisi, Lamezia, Catania e Treviso. “La decisione di operare nuove assunzioni riflette l’esigenza di predisporre le attività programmate di manutenzione sulle flotte di aeromobili che si apprestano ad essere impiegati in vista della graduale ripresa di voli e frequenze”, si legge in una nota del’azienda. “La gestione delle attività aeronautiche si basano sulla capacità di previsione dei volumi in termini di voli programmati e cicli operativi degli aeromobili – ha sottolineato Alessandro Cianciaruso, ...

... amministratore delegato di SEAS". "È nostro compito garantire la regolarità della manutenzione aeronautica, indicata in crescita nei prossimi mesi e che riguarda macchine basate principalmente in ...